Kuş yuva yapınca klimalarını çalıştırmadılar
BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI KOZLU KÖYÜNDE KUMRU KUŞU KLİMA MOTORUN FAN BÖLÜMÜNE YUVA YAPTI. KUŞUN YUVA YAPTIĞINI GÖREN EV SAHİBİ, KAVURUCU SICAKLARA RAĞMEN KUŞLARIN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN KLİMASINI ÇALIŞTIRMAKTAN VAZGEÇTİ.
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde klima motoruna yuva yapan kuşu gören ev sahibi, kavurucu sıcaklara rağmen kuşların rahatsız olmaması için klimasını çalıştırmaktan vazgeçti.
Kozlu köyünde yaşayan Aziz Doğmuş’un balkonunda bulunan klima, kumruların yuvası oldu. Yaklaşık 2 ay önce kumruların yuva yaptığını gören Doğmuş, kuşların rahatsız olmaması için klimasını çalıştırmadı. Kuşların büyüyüp yuvadan uçana kadar klimasını çalıştırmayacağını belirten Doğmuş, "Balkonda uzandım klimanın motor fanının hemen önüne kumrunun yuva yaptığını fak ettim. Kuşu görür görmek klimanın şalterini indirdim ve evdekilerde klimayı çalıştırmamalarını söyledim. Haziran ayında yumurta yaptı, eğer klimayı açsaydım yuva bozulurdu, ben de sabrettim. Şuan kumru yavruları büyümüş uçmalarını bekliyorum. Hava çok sıcak ama sabrediyorum. Kuşlar yuvadan uçtuktan sonra klimayı çalıştıracağım" dedi.
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