Kuş yuva yapınca klimalarını çalıştırmadılar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde klima motoruna yuva yapan kuşu gören ev sahibi, kavurucu sıcaklara rağmen kuşların rahatsız olmaması için klimasını çalıştırmaktan vazgeçti.

Kozlu köyünde yaşayan Aziz Doğmuş’un balkonunda bulunan klima, kumruların yuvası oldu. Yaklaşık 2 ay önce kumruların yuva yaptığını gören Doğmuş, kuşların rahatsız olmaması için klimasını çalıştırmadı. Kuşların büyüyüp yuvadan uçana kadar klimasını çalıştırmayacağını belirten Doğmuş, "Balkonda uzandım klimanın motor fanının hemen önüne kumrunun yuva yaptığını fak ettim. Kuşu görür görmek klimanın şalterini indirdim ve evdekilerde klimayı çalıştırmamalarını söyledim. Haziran ayında yumurta yaptı, eğer klimayı açsaydım yuva bozulurdu, ben de sabrettim. Şuan kumru yavruları büyümüş uçmalarını bekliyorum. Hava çok sıcak ama sabrediyorum. Kuşlar yuvadan uçtuktan sonra klimayı çalıştıracağım" dedi.