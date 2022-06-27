Küçük kediyi kurtarmak için büyük seferberlik

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Reşadiye Kavşağında küçük kediyi trafikte yolun ortasında gören herkes onu kurtarmak için seferber oldu.

Trabzon’da şehir içi trafiğin en yoğun noktalarından biri olan Reşadiye Kavşağı ilginç bir olaya tanıklık etti. Minik bir kedi yavrusunun yolda olduğunu gören ve ezileceğini düşünen AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun da seyir halinde olduğu araç hemen yolda durdu. Durumu gören trafikteki araç sürücüleri hemen trafiği durdurdu, karşı şeritten gelen başka bir araç yolu kapatarak kendini ezilmesine engel oldu.

Araçlardan korkan kedi, kendini bu sırada AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun bulunduğu aracın altına altına attı. O sırada itfaiye ekiplerine bilgi veren Milletvekili Bahar Ayvazoğlu kedinin kurtarılması için başlayan seferberliğe destek oldu. Minik kedi girdiği aracın altından çıkartılamazken, bir süre sonra aracın motorunun içine girdi. Durumu gören bir kamyon şoförü de kamyonu ile durarak yardımcı oldu. Kedi uzun uğraşlar sonrasında buradan çıkartılarak kaçtığı kamyon tekerleğinde itfaiye ekipleri tarafından ezilmekten kurtarılarak güvenli bir bölgeye bırakıldı.

İtfaiye ekiplerine ve yoldan geçen vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu çok duygulandığını belirterek “İşte biz böyle milletiz. Yavru bir kediyi kurtarmak için bir anda işleyen trafik durdu, gidiş-geliş yönlü olarak yol kapatılarak herkes kendi imkânlarıyla kurtarmaya destek olmaya çalıştı. Özellikle kamyonunu oraya getirip motora hava tutarak kedinin aracın iç kısmından çıkmasını sağlayan kamyoncu abimize ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.