Küçük girişimciler giderlerini karşılamak için tezgah açtı

Bolu’da okul harçlıklarını ve giderlerini karşılamak için kendilerinin yaptığı bileklikleri, kitaplarını ve oyuncaklarını açtıkları tezgahta satan 3 arkadaş, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Bolu’da arkadaş olan Lütfi Emir Avcu (11), Alper Kaan Uyanık (11) ve Eren Çetin (11) isimli çocuklar sosyal medyadan gördükleri bileklikleri yaparak satmaya karar verdi. Okul harçlıklarını kazanmak ve giderlerini karşılamak için Borazanlar Mahallesi 430. Sokak üzerinde tezgah açan çocuklar çeşitlilik sağlamak için okudukları kitaplarını ve oyuncaklarını da satışa çıkardı. Görenlerin genç girişimciler olarak tanımladığı çocuklar, kazandıkları parayla giderlerini karşılamaktan gururlu olduklarını söylediler. 3 arkadaşın el emeği bileklikleri görenlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Genç girişimcilerden Lütfi Emir Avcu, "Bir yerden bileklik yapıp sattıklarını görmüştük. Biz de yapmak istedik. Burada kullanmadığımız oyuncaklar var. Okuduğumuz kitaplar var. Okulumuza harçlık çıkarıyoruz. Topumuz falan da patlıyor. Top alıyoruz. Bizi görenler alışveriş yapıyor. Geleceğin girişimcileri diyorlar. Gurur duyuyoruz" diye konuştu.