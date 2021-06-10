Köy halkının köprü çilesi

Edirne’nin Lalapaşa ilçe kırsalındaki dere üzerinde ilkel yöntemlerle yapılan geçiş yolu, vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakinleri kışın mağdur olduklarını belirterek, köprü yapılmasını istedi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy Mahallesinde halkın meralık, bağ ve bahçe alanlarına ulaşım sağladığı beton köprü zamanla yıkıldı. Daha sonra köy halkı ilkel yöntemlerle taş ve tahtalardan bir geçit yaparak meralık alana gidip gelmeye başladı. Şu anda yaz mevsimi sebebiyle deredeki suyun debisinin çok az olduğunu ancak kış mevsiminde dereden ciddi oranda su aktığını anlatan köy sakinleri, köylerine yeni köprü yapılmadığı ve yeni bir köprü yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

“Köprü istiyoruz”

Sinanköy Mahalle Muhtarı Alaatin Akdağ, köprü talebinde bulunarak, “Daha önceden yarı ahşap beton bir köprümüz vardı. Zamanla suyun taşması ile bu köprümüz yıkıldı. Suyun diğer tarafında bahçe meralarımız, hayvanlarımız, tarlalarımız, bahçelerimiz ve tavukçuluk yapan kardeşimiz bulunmakta. İnsanlar suyun diğer tarafına geçmek istediğinde kış aylarında su debisi çok yükseldiğinden dolayı köy halkımız suyun diğer tarafına geçemiyor. Şu an yaz ayları olduğu için su seviyesi düşük durumda. Mesela merada hayvanımız olsa karşı tarafa geçemeyecek. Yaz aylarında ise bazen normal seller geldiği için bu vadi dolup taşıyor. Yetkililerimizden bu köprünün en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise Sinanköy Deresinde, su seviyesi yükseldiği zamanlarda çok sıkıntı yaşadıklarını, bu yüzden mahalleye köprü yapılmasını istedi.