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Koronayı yenip görevlerinin başına koştular

HEMŞİRE PÜREN GÜNAL, KORONA VİRÜSÜ YENİP HEMEN HASTALARIYLA İLGİLENMEK İÇİN GÖREVİNİN BAŞINA KOŞTU.

Koronayı yenip görevlerinin başına koştular

HEMŞİRE PÜREN GÜNAL, KORONA VİRÜSÜ YENİP HEMEN HASTALARIYLA İLGİLENMEK İÇİN GÖREVİNİN BAŞINA KOŞTU.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:15
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Koronayı yenip görevlerinin başına koştular

Adana’da çalıştıkları hastanede korona virüse yakalanıp tedavi gören ve görevlerinden geçici süreliğine uzak kalan doktor ve hemşireler, tedavilerinin ardından tekrar görevlerine döndü. Mutlulukları gözlerinden okunan sağlık çalışanları artık salgının bir an önce son bulmasını ümit ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelede ön planda olan sağlık çalışanları gece gündüz demeden görevlerini yürütüyor. Kentte de virüsle mücadelede ön planda olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laboratuvarda görevli doktor ve organ nakli servisinde çalışan hemşirelerin bazıları tedavi gören korona hastalarından virüs kaptı.

1 hemşireyle 2 doktor karantina dönemi ve tedavi sonrası iyileşerek hiç zaman kaybetmeden tekrardan vatandaşlar için hizmete koştu. Görevlerinin başına dönen sağlık çalışanlarının mutluluklarıysa adeta gözlerinden okundu.

Laboratuvarda virüs incelemesi yaparken hastalığa yakalandığını düşünen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yıldız Kalaycı, “16 Nisan’da hastanemizde Covid-19 laboratuvarı kurma aşamasındayken ben hastalığı öğrendim. Benden önce laboratuvar içerisinde çalışan 5 uzman hekim daha Covid-19 olmuştu. Zaten branşım gereği de Çin’de çıktığı ilk günden bu yana buraya geleceğini tahmin ediyordum. Tedbirleri almıştım ama 5 kişi burada pozitif çıkınca korku ve panik yaşadım” diye konuştu.

Evde paravanla tedbir

‘Pcr’ testi negatif, antikor testi ve çekilen röntgende Covid-19 olduğunu öğrendiğini belirten Kalaycı, “Hasta olduğumu anladığım zaman aslında hastalığım iyileşme dönemine girmişti. Ben arada çok hafif Covid-19’a yormadığım belirtiler geçirmiştim. Tedavimi tamamlayıp maksimum güvenlik önlemleriyle işimin başına döndüm. 9 yaşında bir oğlum var. Oğlumla evde paravan arkasından görüşmeye başlamıştık ilk hastalık çıktığı günden bu yana. Çocuğuma bulaşmasından çok korktum ama çok şükür atlattık” ifadelerini kullandı.

"Morali yüksek tuttum"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı Tıbbi Parazitoloji Uzmanı Dr. İbrahim Kocaçiftçi de rastlantı sonucu Covid-19’a yakalandığını söyleyerek, “İdari uzman nöbetlerinde acil servisi çok gezip riskli alanlarda çok kaldığım için hastalığa yakalandığımı düşünüyorum. Sigara içip kronik rahatsızlığım da olduğu için yoğun bakımda 3 gün yattım. Sonra evde ilaç tedavisi alıp karantinada kaldım. Hastalığı yenip görevime başladım, plazma bağışında bulundum. Çok panik yapmadım ve morali yüksek tuttum. Eve 3 aydır gitmiyorum belki Haziran ayından sonra gidebilirim” dedi.

"Çok zorlu bir süreçti"

Organ nakli için hastaneye gelen hastadan Covid-19’a yakalanan hemşire Püren Günal ise, “25 Mart tarihinde hasta oldum. Organ nakli olan bir hastadan kaptığımı biliyorum. Küçük kızıma bulaşmasından çok korktum. Ambulans ile hastaneye geldim 2 gün yattım. Diğer süreç evde devam etti ve ilaçlarımı kullandım. Çok zorlu bir süreçti ilk aşamada. Çok korktum çünkü virüsün pik yaptığı ve ölümlerin çok olduğu bir süreçti. Bende belirti çok göstermedim ama onun psikolojisi bile çok kötüydü. Ağladım hep. Hastanede de ağladım. Herkesin desteğiyle birlikte bu süreci atlattım. İnşallah biran önce biter. Hastalığı atlattıktan sonra tekrar işe başladık. Hastalara yaklaşırken yine virüs kapma korkusuyla tedbirli yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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