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Konya’da Ramazan ayının ilk cuma namazı tedbirlerle kılındı

Konya’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar sosyal mesafeli olarak camilerde namazlarını eda etti.

Haberde İnsan 16.04.2021, 14:45
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Konya’da Ramazan ayının ilk cuma namazı tedbirlerle kılındı

Konya’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar sosyal mesafeli olarak camilerde namazlarını eda etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak camilere gitti. Özellikle Mevlana Hazretleri Türbesi yanında bulunan tarihi Sultan Selim Camisi’ne gelen vatandaşlar içeride yer bulamayınca dışarıda namazlarını kıldı. Seccadelerini Mevlana Meydanı’na seren vatandaşlar, namazını eda etti. Kentin birçok camisi de Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar ise salgın sürecinde zor olsa da maske ile sosyal mesafeye uyarak namaz kılmaya geldiklerini belirtti. Namazlarını kılıp dua ettiklerini ifade eden vatandaşlar, salgının da en kısa sürede bitmesini temenni etti. Tedbirlere uyulmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Devletin aldığı tedbirler haddinden fazla ama biz uymuyoruz. Bu kurallara uysak bu hastalık değil yükselmek, kısa sürede biter. Maske, mesafe temizliğe dikkat ettiğimiz zaman inşallah en kısa zamanda atlatırız" şeklinde konuştu.
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