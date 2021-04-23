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Kızıltepe’de fırında sağlık çalışanları hayrına ücretsiz ekmek dağıtımı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ekmek fırını, iki sağlık çalışanının hayrına bugün iftar saatine kadar ücretsiz ekmek dağıtacak.
Haberde İnsan 23.04.2021, 14:36
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ekmek fırını, iki sağlık çalışanının hayrına bugün iftar saatine kadar ücretsiz ekmek dağıtacak.Kızıltepe Kazım Karabekir Caddesi İbrahim Özmen Parkı karşısında bulunan Sümbül ekmek fırınında iki sağlık çalışanının hayrına ücretsiz ekmek dağıtılıyor. 20 yıldır fırın dükkanı işlettiklerini ifade eden Ramazan Sessiz, ’’Malumunuz iftara 1 saat kala ekmek satışını durduruyoruz. Vatandaşlarımız bu kurala dikkat ederek ücretsiz bir şekilde gelip ekmeklerini alabilir. İki sağlık çalışanı hayrına ekmeklerimiz bugün ücretsiz olacak. İhtiyaç sahiplerimizi bekliyoruz’’ dedi.