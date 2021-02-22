Kızılay Suluova Şubesi: "Sepetini sal, simidini al"

Türk Kızılay Amasya Şubesi ve Suluova Temsilciliği, "Sepetini sal, simidini al" diyerek kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkamayan vatandaşlara simit dağıtımında bulundu.

Amasya’nın Suluova ilçesinde gerçekleştirilen simit dağıtımına Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, Amasya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Amasya Kadın Kolları ve Genç Kızılay gönüllüleri, Suluova İlçe Temsilcisi Arif Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Şehrin dört bir yanına gönüllüler ile birlikte dağıldıklarını mahalle mahalle ve cadde cadde dolaşarak çocuklara ve ilçe halkına simit ikram ettiklerini belirten Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, "Bugün gönüllerimiz ile Suluova’mızdayız. Kısıtlamada evlerinde bekleyen vatandaşlarımıza, sahada görev yapan emniyet güçlerimize, hastanede çalışan görevlilerimize, belediye çalışanlarımıza simit ikram ederek moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak istedik" dedi.