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Kısıtlama sebebiyle Uludağ’a çıkamayınca sokakta kayak yaptı
Bursa’da kar yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar sokaklarda ve evlerinin önlerinde karın keyfini çıkardı. Bir vatandaşın kısıtlama sebebiyle Uludağ’a çıkamayıp, sokak üzerinde kayak yapması dikkat çekti.
Haberde İnsan 17.01.2021, 01:10
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Bursa’da kar yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar sokaklarda ve evlerinin önlerinde karın keyfini çıkardı. Bir vatandaşın kısıtlama sebebiyle Uludağ’a çıkamayıp, sokak üzerinde kayak yapması dikkat çekti.
Bursa’da yoğun kar yağışı devam ederken, vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynayıp kızaklarla kaydı. Karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Bir vatandaş ise sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Uludağ’a çıkamayınca, kayak takımlarını kuşanıp sokak aralarında kayak yapmaya başladı.O görüntüler sosyal medyada en çok tıklanan görüntü oldu.
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