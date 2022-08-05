Kırıkkale’de muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde tadilatı tamamlanan cemevi açılışının ardından, muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Sulakyurt ilçesine bağlı Yeniceli köyünde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar program öncesinde valiliğin de katkılarıyla tadilatı tamamlanan cemevinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, buraların sadece ibadet edilen yerlerin olmadığını, aynı zamanda meselelerin çözüldüğü, hoş sohbetlerin yapıldığı, acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı yerler olduğunu söyledi.

Tekbıyıkoğlu, "Birlikten kuvvet doğar’ diye bir atasözümüz var. Bu münasebetle hani Oğuzhan’ın hikayesini anlatırya, birer birer oku kırdırır oğluna da okları bir demet halinde verdiği zaman kırılmaz. İşte burası bizi öyle kuvvetli kılıyor. Hem camilerimiz hem cemevlerimiz hem diğer ibadethaneler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mensup olduğu her inanç grubunda bir arada olunması devletin en çok arzuladığı iştir" dedi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un ’Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ sözünü hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "İşte buralarda bizim sadece ibadet ettiğimiz yerler değil; aslında meselelerimizi hallettiğimiz hoş sohbet ettiğimiz, belki düğün yemeklerinin cenaze yemeklerinin kaynadığı, acılarımızı paylaştığımız, sevinçlerimizi yine paylaşarak artırdığımız yerlerden bir tanesi. Tekrar hayırlı ve mübarek etsin. Sizleri bir arada böyle yüzü gülerken görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

Edilen duanın ardından kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştiren Tekbıyıkoğlu ve Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer, cemevinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra muhtarlık tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Tekbıyıkoğlu, yemek sonrası vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.