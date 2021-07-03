Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?

Birlikte Mavi Boncuk ve Yalancı Yarim filmlerinde rol alan Emel Sayın ve Kemal Sunal arasında, herkesin pek de bilmediği bir anı vardır.

Bu anıyı yıllar sonra verdiği bir röportajda Sayın'ın kendisi açıkladı.

İşte Emel Sayın'ın o anısı;

"HER GÜN YÜRÜYEREK GİDİP GELİYOR. MERAK ETTİM, NEREYE GİDİYOR BU ADAM BÖYLE DİYE"

O zamanlar tığ gibi delikanlı, cepte para çok. Oyuncu bir de, Mavi Boncuk filmini çekiyoruz. Bir gün setten çıktık, eve gidiyoruz.Ben Laleli'de oturuyorum, Kemal benden önce çıktı.Herkes yevmiyesini almış. Taksiyle, kendi arabasıyla giden gitti. Baktım Kemal yürüyerek gidiyor, 3 kilometre var gideceği yere. Her gün yürüyerek gidip geliyor, merak ettim nereye gidiyor bu adam böyle diye.

Uzun süre yürüdü, sonra bir bankta yatan adamı kaldırdı... Bir şeyler konuştular, sonra cebinden para çıkarıp verdi.Şaşırmıştım, ardından biraz daha ilerde bir lokantaya girdi, bir şey yemeden çıktı, oraya da para verdiğini görmüştüm...

Bıraktım takibi, banktaki adama yaklaştım, 'Tanıyor musunuz o az önce size para veren adamı?' dedim. 'Adını bilmem sormam da, her gün para verir bana' dedi.

Teşekkür ettim, az ilerideki lokantaya gittim. 'Az önce gelen beyin borcu mu var size?' dedim, tanımadılar beni... 'Kemal abi'nin mi, yok hayır bize her gün evsizler uğrar, yemek yediririz.O da sağ olsun, onların yemek masrafını öder' dedi.

Ertesi gün Kemal'in yanına gittim, 'Sen ne güzel bir adamsın ya...' dedim, ne olduğunu anlayamadı, sarıldım ağladım. 'Ölme sen benden önce' dedim, dinletemedim.

7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Türk sinema tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Kemal Sunal, seni hiç unutmayacağız...

(kaynak:yenicaggazetesi.com)