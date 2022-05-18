Kazada hayatını kaybeden aile fertleri yan yana toprağa verildi

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 5 yaşındaki oğulları yan yana toprağa verildi.

Çivril merkez Kudret Çalık Bulvarı’nda meydana gelen kazada Hüseyin Erten (28) idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Hüseyin Erten ile araçtaki eşi Yasemin Erten’in (25) hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğulları Osman Erten yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen minik Osman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailenin cenazeleri Çivril ilçesine bağlı Düzbel Mahallesi’ne götürüldü. Anne, baba ve 5 yaşındaki oğulları, helallik alınması ve köy meydanında kılınan cenazene namazının ardından gözyaşları arasında Düzbel eski köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.