Kayseri’den Tunceli’ye yürek ısıtan bağ

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki ilkokulun öğrenci ve velileri, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görev yapan askerler için atkı, bere, şapka örüp mektup yazdı. Öğrenci ve velilerin gönderdiği ürünler 1900 rakımlı Dağ Yolu Jandarma Karakoluna ulaştı.

İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen BEKA Projesi çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk ilkokullarında düzenlenen etkinlikte, velilerin de desteği ile atkı, bere ve şapka örülürken, öğrenciler asker ağabeyleri için mektup yazdı. Mektup, atkı, bere ve şapkalar kargoyla Pülümür’e gönderildi. Öğrenci ve velilerin gönderdiği ürünler, önceki gün Pülümür Dağ Yolu Jandarma Karakoluna ulaştı. Gönderilen atkı, bere, şapka ve mektuplar askerlere dağıtıldı. Dağ Yolu Jandarma Komutanlığında görevli askerler, kendilerine gönderilen atkı, bere ve şapkaları takıp çektikleri videolarla öğrenciler ve velilerine teşekkür etti.

Öte yandan, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı da temin ettikleri boyama kitaplarını, öğrencilere ulaştırılmak üzere İncesu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi.