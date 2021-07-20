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Kars’ta kurban kaçtı sahipleri kovaladı

Kars’ta kurbanlık hayvan kaçtı, sahipleri kovaladı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan mahalle sakinlerini de alarma geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda kurban ahıra girmesiyle son buldu.

Haberde İnsan 20.07.2021, 11:44
Kars’ta kurban kaçtı sahipleri kovaladı
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Kars’ta kurbanlık hayvan kaçtı, sahipleri kovaladı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan mahalle sakinlerini de alarma geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda kurban ahıra girmesiyle son buldu.

Kars merkez Halitpaşa Mahallesi’nde aldığı kurbanı dışarı kesmek için çıkaran vatandaşın elinden kurbanlık kaçtı. Kaçan kurbanın peşine düşen vatandaşlar kurbanı yakalamak için yoğun çaba sarf etti.

Her fırsatta sahiplerinin elinden kaçmayı başaran kurban, daha son bir vatandaşa ait ahıra girmesiyle yakalandı. Ortalığı birbirine katan kurbanlık yakalanmasıyla birlikte sahipleri de derin bir nefes aldı. Kurbanın kaçması sahiplerinin kovalamasıyla ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansıdı.
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