Karı koca evlerinin balkonunda süpürge yaparak 40 yıldır geçimlerini sürdürüyor

Antalya’nın Serik ilçesinde karı koca el ele verip evlerinin balkonunda süpürge yaparak, 40 yıldır geçimlerini sürdürüyor.

Serik’in Merkez Mahallesi’nde yaşayan Demir ailesi anne ve babalarından öğrendikleri süpürge yapma mesleğini evlerinde sürdürüyor. Tamamen el işçiliğiyle yapılan süpürgeler 50 liradan satılıyor. Genellikle kırsal mahallelerde yaşayanların tercih ettiği el yapımı süpürgeler, sağlamlığı bakımından makine süpürgelerin yerine hala kullanılmakta. Aynı zamanda müzisyenlik de yapan Ahmet Demir, günün yorgunluğunu kemanıyla çaldığı eserlerle atıyor.

"Şu anda gençlik bu işi yapmak istemiyor"

Emek isteyen ve yorucu bir iş olduğu için gençlerin bu işi tercih etmediklerini belirten Ahmet Demir, "Biz daha ne kadar yapacağız bilmiyorum. Belki 5 - 10 yıl daha sürdürebiliriz. Yaklaşık 10 yaşında babamın yanında yardım etmek amacıyla başladık. Şu anda 40 yıldan fazla devam etmekteyiz. Bu mesleği fazla icra eden olmayınca biz el dikimi olarak şu anda devam etmekteyiz. Dokuz parçaya ayrılıp kısım kısım birleştirilip en son dikişi kalıyor. Dikişi de hanım yaptığı için ondan sonra müşterilere, satıcılara ve pazarcılara takdim ediyoruz. Yapım aşamasında kullandığımız bıçaklarımız keskin olmak şartıyla, sera ipi, çelik teller ve özel koltukla güç alıp süpürgemizi yapıyoruz. Şu anda gençlik bu işi yapmak istemiyor. Çünkü emek isteyen, yorucu bir iş. Genelde köylü halkı kullanıyor bu süpürgeyi. El emeği ve daha sağlam olduğu için makine süpürgesine değişmiyorlar" diye konuştu.

"Kazanç tatmin ediyor, Allah bereket versin"

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Serpil Demir ise, "Ben de çocukluktan biliyorum bu işi. Benim de ailem bu işi yapıyordu. İkimiz de denk geldik ve sürdürüyoruz bu işi. Destek için eşime yardım ediyorum. Dışarda çalışamıyorum, rahatsızım. İyi kötü bu işi sürdürüyoruz. Kazanç tatmin ediyor, Allah bereket versin. Kimseye muhtaç etmiyor. Bunu şu anda 50 liraya veriyoruz" dedi.