Karda mahsur kalan ailelerin yardımına Başkan Çam ve ekibi koştu

Eskişehir’de dün geceden itibaren etkili olan ve halen devam eden kar yağışı, ilçe yollarında ulaşımı aksatırken, Sarıcakaya yolunda karda mahsur kalan 2 aile, Belediye Başkanı Hüseyin Çam’ın makam aracıyla kurtardı.

Kar yağışı yüzünden 2 aile, Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerindeki Erdem evleri ve Yörük çadırlarına yakın bir yerde yaklaşık 3 saat mahsur kaldı. İlçeden Eskişehir’e giderken araçları yoldan çıkan ve içinde çocukların da bulunduğu 6 kişilik iki aile uzun süre kurtarılmayı bekledi. Bu sırada Eskişehir’den Sarıcakaya’ya giden Belediye Başkanı Hüseyin Çam, mahsur kalan vatandaşları görünce aracını durdurdu. Bölgede etkili olan kar sebebiyle çocuklarıyla yolda kalan ailelerin yardımına Başkan Çam ve ekibi koştu. Her iki araç da makam aracına bağlanıp bulundukları yerden çıkartıldı. Erdem evleri bölgesindeki araçta bulunan 2 kişilik aile, Başkan Hüseyin Çam’ın makam aracı ile Sarıcakaya’ya getirilirken, diğer aile ile yakınları tarafından başka bir araçla alınıp Eskişehir’e götürüldü. Araçlar, hala kar yağışı devam eden bölgede kaldı.