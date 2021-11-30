Karacabey Belediyesi ekipleri lodosa karşı gece boyunca sahadaydı

Dün akşam saatleri itibariyle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olan lodos, birçok şehirde hayatı adeta felç etti. Bursa’nın Karacabey ilçesinde de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçururken, ağaçları yerle bir etti. Yaralanan vatandaşların da olduğu lodosa karşı Karacabey Belediyesi de gece boyunca oluşturduğu ekip ile sabaha dek çeşitli tedbirler aldı.

Dün akşam saatleri itibariyle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olan lodos, birçok şehirde hayatı adeta felç etti. Bursa’nın Karacabey ilçesinde de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçururken, ağaçları yerle bir etti. Yaralanan vatandaşların da olduğu lodosa karşı Karacabey Belediyesi de gece boyunca oluşturduğu ekip ile sabaha dek çeşitli tedbir aldı.

Özellikle Ege ve Marmara’da etkili olan şiddetli rüzgâr, dün akşam saatlerinde Karacabey’de de etkisini arttırdı. Lodosla birlikte birçok evin çatısı yollara savrulurken, bazı ağaçların araçların üstüne devrilmesiyle maddi hasarlar oluştu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, rüzgârın daha da şiddetlenmesiyle birlikte belediye ekiplerini teyakkuza geçirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca sabahın ilk ışıklarına dek bekleyerek gelen ihbarlara cevap verdi.

Karacabey Belediyesi’ne gelerek gece boyu ekiplerle istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Lodos, yurdun büyük bir kesiminde olduğu gibi ilçemizde de etkisini sürdürdü. Özellikle akşam saatlerinden sonra ekiplerimiz, itfaiye ve polisle istişare halinde ilçenin dört bir yanındaydılar. Rüzgar nedeniyle çatı uçması ve bir trafik kazasının yanı sıra şehir içinde bazı inşaat ve eski binalardan dökülen parçalara karşı zabıta ekiplerimiz önlem aldı. Devrilen ağaçları, hemen akabinde Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kaldırdı. Gece boyunca ekiplerimiz teyakkuzda kaldılar. Ben de sık sık birim müdürleri ile irtibat halindeydim ve çok şükür üzücü bir kaza haberi almadan geceyi atlattık. Ekiplerimiz bugün ve akşam da aynı hassasiyetle sahada olacak. Vatandaşlarımız da acil durumlarda 676 86 40 no’lu irtibat numarası üzerinden belediyemize ulaşabilirler” dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi Zabıta ekipleri, gece boyunca devrilen ağaç, binalardan düşen çatı ve parçalara karşı ikazlarda bulunup gerekli yerlere şerit çekerken, oluşan diğer aksaklıkları da ilgili birimlere aktardı.