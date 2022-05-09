Karabük’te 13 engelli 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Karabük’te Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik uygulaması bünyesinde 13 engelli genç askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Karabük’te çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelleri dolayısıyla askerlik görevini yapamayan 13 genç için temsili askerlik uygulaması etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler, ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, bir engelli annesi olmanın çok meşakkatli ve kutsal olduğunu belirtti.

Gürel, “Askere gitmeyen bir gencin olgunlaşmadığı ve neredeyse evlenmemesi gerektiği bize söylendi. Tabi burada kardeşlerimizin özel bir durumu olması münasebetiyle onlar askerlikten muaflar. Temsili de olsa onlara bugün bu sevincin yaşatılması çok güzel bir şey” dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, “Ülkemizde son yıllarda engellilerimizle alakalı çok büyük gelişmeler var. Devletimiz, hükümetimiz, engellisine sahip çıkar duruma geldi. Ailelerimizin zorluklarını göz önüne alarak hem engellilerimizin kendileriyle alakalı bir kısım destekler verilmeye başlandı hem de ailelerin onlara bakmasıyla alakalı destekler artırılarak belli bir aşamaya getirildi” diye konuştu.

Gürel, engelli gençler için düzenlenen yemin töreninin hayırlı olmasını diledi.

Engelli Jandarma Er Kerim Köse’de duygularını aktaran bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından yemin törenine geçildi. 8’i Safranbolu, 4’ü Yenice ve 1’i Karabük olmak üzere 13 engelli genç Türk Bayrağı ve silah üzerine el koyarak yemin etti. Vatani görevlerini başarıyla tamamlayan engelli askerlerin terhis belgeleri ve künyeleri ise Vali Gürel ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Bir günlüğüne üniforma giyerek askerlik heyecanını yaşayan gençlerin sevincine aileleri de ortak oldu.

Hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.