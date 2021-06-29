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Kapalı pazar yerinde zemin etüdü başladı

Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi’nde yapımını planladığı kapalı pazar yeri projesi ile ilgili zemin etüt çalışmaları başladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaflar ve Mudanyalılar için en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade etti.

Haberde İnsan 29.06.2021, 13:19
Kapalı pazar yerinde zemin etüdü başladı

Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi’nde yapımını planladığı kapalı pazar yeri projesi ile ilgili zemin etüt çalışmaları başladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaflar ve Mudanyalılar için en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade etti.

Mudanyalıların rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayacak olan pazar yeri belediyenin mimar ve mühendisleri tarafından projelendirildi. Kapalı pazar yerinde zemin etüt çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve teknik personelle birlikte, Halitpaşa Mahallesinde 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerine yapılacak pazar alanında incelemelerde bulundu.

oda başkanları ile görüşerek projeyi şekillendirdiklerini ve “ortak akıl, birlikte yönetim” ilkesini uyguladıklarının altını çizen Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaflar ve Mudanyalılar için en iyi faydalanacakları şekilde plânladıklarını ifade etti. Yeni pazar yerinde kapalı otopark, sosyal tesis, tuvaletler, mescit ve emzirme odası gibi alanlarında bulunacağına vurgu yapan Türkyılmaz, “Alanımızda bulunan zeytin ağaçları ise korunarak başka alanlara nakledilecek. Kapalı pazar yeri projemizi bir an önce hayata geçirerek Mudanyalıların hizmetine sunacağız” diye konuştu.
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