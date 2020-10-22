Kapak açmak istedi ama telefonu parçalandı
AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE İKİ GENÇ MADEN SUYU ŞİŞESİNİ ÇAKMAKLA KULLANARAK AÇMAK İSTEDİ. ÇAKMAĞI OLMAYINCA TELEFONUYLA MADEN SUYUNU AÇMAYA ÇALIŞAN GENÇ TELEFONUNDAN OLDU.
Amasya’nın Taşova ilçesinde iki genç maden suyu şişesini çakmakla kullanarak açmak istedi. Çakmağı olmayınca telefonuyla maden suyunu açmaya çalışan genç telefonundan oldu.
İlk maden suyu şişesini açmaya çalışan Hakan Torun isimli genç kapağı zorlamasıyla telefonu parçalandı. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Torun, şaşkınlığının ardından maden suyu kapağını açmaya devam etti.
Olay, Taşova’da bir kahvehanenin önünde yaşandı. İki arkadaş kahvehanede maden suyu içerken gençlerden Hakan Torun, maden suyu kapağını açmak için diğer arkadaşı Kürşat Kavak’tan çakmak istedi. Çakmağın olmadığını öğrenince kapağı telefonuyla açan Hakan Torun telefonunun parçalandığını gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç daha sonra maden suyunu açmaya devam etti.
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