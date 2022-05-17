Kansere yenik düşen Özlem Sarıkaya Yurt kimdir?

Televizyon haberciliğinin tanınan yüzlerinden Özlem Sarıkaya Yurt, genç yaşında kansere yenik düştü.

1983 doğumlu Özlem Sarıkaya Yurt, spikerlik kariyerine Habertürk TV’de başladıktan sonra 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Başarılı kariyerini burada da sürdüren Özlem Sarıkaya Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden sevilen televizyoncu, bu mücadelesine yenik düşerek daha 39 yaşında yaşama veda etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, nereli?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

Ünlü spikerin sosyal medyadaki son paylaşımı da takipçilerin dikkatini çekti. Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımı sosyal medya takipçilerini oldukça üzdü.