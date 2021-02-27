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Kanser hastası Berkay hayallerine kavuştu

MERSİN (İHA) – Mersin’de 1,5 yıldır kanserle savaşan 10 yaşındaki Berkay Kutup, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle hayallerine kavuştu. Başkan Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen minik Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı.

Haberde İnsan 27.02.2021, 13:51
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Kanser hastası Berkay hayallerine kavuştu

MERSİN (İHA) – Mersin’de 1,5 yıldır kanserle savaşan 10 yaşındaki Berkay Kutup, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle hayallerine kavuştu. Başkan Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen minik Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 1,5 yıldır kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Berkay Kutup’un ‘polis olma’ hayalini gerçeğe dönüştürdü. Elinde telsizi, üzerinde polis yeleği ile polis arabasına binerek bölgede asayiş turuna çıkan Berkay’ın heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Atölyede Berkay için polis üniforması dikildi

Göz arkasında ortaya çıkan tümör nedeniyle kanserle savaşan Berkay Kutup, tedavi sürecinde kendisine destek veren Başkan Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis kıyafeti giyip, polis arabasına binmek olduğunu söyledi. Berkay için belediyenin TORTEK atölyesinde polis yeleği ve şapkası dikildi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek polis aracı hazırlandı ve minik Berkay’a hayallerini süsleyen bir gün yaşatıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar ile birlikte Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesinde yaşayan Berkay’ı evinde ziyaret ederek, kendisi için hazırlattığı yelek ve şapkayı hediye etti. Annesi, ağabeyi ve kız kardeşiyle birlikte Başkan Yılmaz’ı ve Emniyet Müdürü Avşar’ı evinde karşılayan Berkay ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Polis telsizinden ekiplere anons yaptı, emniyetteki çalışmaları takip etti

Hayalini kurduğu polis yeleğini giyip şapkasını taktıktan sonra bir de polis selamı veren Berkay, Yılmaz ve Avşar’a sarılıp mutluluğunu paylaştı. Polis telsizinin başına da geçen Berkay, telsizden ekiplere çevreyi kontrol etmeleri konusunda da talimat verdi.

"İyi ki varsınız"

"İyi ki varsınız" diyerek Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Berkay, "En büyük hayalim polis olmak. Bu hayalimi şimdiden gerçekleştiren başkanımıza ve emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz da "Sen de iyi ki varsın. İyi ki böyle akıllı ve güzel bir çocuksun. Bizim de sizlerin sayesinde umudumuz yükseliyor. İleride inşallah polis olacaksın. Bir gün karşılaşacağız ve bu günü hatırlayacağız" diye konuştu.

Berkay’ın annesi Hacer Kutup ise oğlunun hayalini gerçekleştiren Yılmaz’a teşekkür ederek, tedavi süreci ile yakından ilgilendiği için de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Berkay, daha sonra polis arabasına binerek anons geçtiği görev yerine intikal etti ve çevre incelemesi yaptı. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Berkay, burada da teşkilatın bütün birimlerini tanıma fırsatı buldu. Berkay, emniyet görevlilerini yine polis selamı ile uğurladı.

"Berkay’ın yanındayız"

Başkan Yılmaz, kanser hastası Berkay’ın hayalini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Berkay, 10 yaşında ve dördüncü sınıfa gidiyor. Göz arkasında bir tümör var. 1,5 yıl önce ailemizle temasa geçtik. Berkay’ı hastaneye götürme ve destekleme noktasında ailemizin yanındayız. Bu süreçte Berkay bizlere hayallerinden, planlarından bahsetti. Hep polis olmak ve polis kıyafeti giymek istediğini söylüyordu. Biz de bugün bu hayalini gerçekleştirdik. Mutlu olmasını ve moral açısından daha güçlü olmasını istedik. Bu hayali İlçe Emniyet Müdürümüz Zeki Avşar ile paylaştık ve çok sıcak baktılar. Belediyemizin TORTEK atölyesinde Berkay için polis yeleği ve şapkası hazırlattık. Berkay’ı ve ailesini de mutlu ettik. Devletimizin, milletimizin, medeniyetimizin en önemli unsuru sevgi ve merhamettir. Bunun için buradayız. İnşallah bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"O mutlu olduysa, biz de mutlu olduk"

İlçe Emniyet Müdürü Avşar da Berkay’a dolu dolu bir gün yaşattıkları için mutluluk duyduğunu kaydederek, "Berkay’ın polis olma isteğini Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz bizlere iletti. Biz de belediye ile birlikte kendisine böyle bir jest yaptık. O mutlu olduysa biz de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
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