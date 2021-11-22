"Kafeye gidiyorum" diyerek evden çıktı bir daha haber alınamadı

Zonguldak’ta 4 yıl önce "internet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’dan halen haber alınamadı. 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’nın Annesi Yeter Koçaklı, “Allah rızası için ben kızımın bulunmasını istiyorum. En azından ölüsünü bulsunlar ki bir mezar olsun. Kızım için yanıp tutuşuyorum” dedi.

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 2017 yılının Ocak ayında ’İnternet kafeye gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Koçaklı’dan bir daha haber alınamadı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala Nesrin Koçaklı’dan haber alınamadı. Anne Yeter Demir, “Allah rızası için ben kızımın bulunmasını istiyorum. En azından ölüsünü bulsunlar ki bir mezar olsun. Kızım için yanıp tutuşuyorum. Cumhurbaşkanımız da bizlere yardımcı olsun ve sesimizi duysun” dedi.

“Ölü ya da diri en azından bir mezarı olsun”

Kızı için yanıp tutuştuğunu ifade eden Anne Yeter Demir, “Kızım kaybolalı dört yıl oldu. Ancak ne düşmanı ne de kendisine ulaşabildik. Her yere başvurduk ancak hiçbir sonuç alamadık. Müge Anlı’ya başvurduk kendisinden yardım bekliyoruz. Dört yıl önce kızım internet kafeye gidiyorum diye evden çıkmıştı ama internet kafeye gitmemiş arkadaşı ile liman arkasına gitmiş. Şüpheli olduğu için Samet’i tutukladılar ardından da serbest bırakıldı. Aradan dört yıl geçmesine rağmen kızım unutuldu kimse ne arıyor ne de soruyor. Devletimiz bütün ilgiyi kesti. Allah rızası için ben kızımın bulunmasını istiyorum. En azından ölüsünü bulsunlar ki bir mezar olsun. Kızım için yanıp tutuşuyorum. Cumhurbaşkanımız da bizlere yardımcı olsun ve sesimizi duysun” diye konuştu.