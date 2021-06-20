banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı

Esenler’de bir genç, dün yağmur sırasında balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yıkadı. Gencin kafasını yağmur suyuyla yıkadığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Haberde İnsan 20.06.2021, 09:21
Kafasını köpürte köpürte yağmur suyuyla böyle yıkandı

Esenler’de bir genç, dün yağmur sırasında balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yıkadı. Gencin kafasını yağmur suyuyla yıkadığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul’u dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkisi altına almış ve birçok noktada su birikintileri oluşmuştu. Bu olumsuz hava koşulunu fırsata çevirmek isteyen bir genç, evinin balkonuna çıkarak eline aldığı sabunla saçını köpürterek yıkamaya başladı. Gencin bu ilginç yöntemi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493