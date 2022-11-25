Kadına şiddete dikkat çekmek için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Mersin’de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde yurt genelinde, kadına şiddete karşı çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerin düzenlendiği yerlerden birisi de Mersin’in Erdemli ilçesi oldu.

Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi, toplumun her yerinde görülen ve görülmesi muhtemel şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte belediyenin kadın personelleri ‘Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur’ pankartı açtı, ardından da gökyüzüne turuncu balon bırakıldı.

Kadına karşı şiddetin her zaman karşısında olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Erdemli’mizde de 25 Kasım Kadına Şiddetin Önlenmesi Günü olarak bir etkinlikle burada buna dikkat çekmek anlamında gerçekleştirdik. Sadece elle değil, dille, beyinle bile şiddet uygulamanın ne kadar kötü olduğunu, hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bu bilinci de tüm topluma yaymamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kadına şiddetin önlenebileceğini düşünüyorum” dedi.

“Hiçbir kadın şiddete uğramasın”

Kadına karşı şiddete farkındalık için özellikle turuncu balonları seçtiklerini ifade eden Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi Psikoloğu Beyza Tekin, “Bugün Erdemli Belediyesi’nin önünde turuncu renkli balonlar uçurduk. Turuncu rengi seçmemizin amacı gün doğumunu temsil etmesi. Yeni bir gün doğduğunda artık hiçbir kadının şiddete uğramasını istemiyoruz. Belediyemiz önünde de turuncu balonlar uçurarak kadına karşı şiddete bir farkındalık oluşturmak istedik” diye konuştu.

Tüm kadınların özgür olması gerektiğini ifade eden Müslüme Coşar ise, "Biz her türlü şiddete hayır demek için bugün balonlarımızı gökyüzüne uçurduk. Tüm kadınlar özgürdür" dedi.

Şiddetin dini, dili, ırkı olmadığını ifade eden Sema Kurt da, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız, bu kadın, erkek, çocuk, hayvan hiçbirisi fark etmez. Şiddet şiddettir yani. Bunun cinsiyeti yok, yaşı yok, dini yok, dili yok, ırkı yok. İnsanların şiddetle hiçbir yere varamayacağını öğrenmesi gerekiyor, her türlü şiddete karşıyız” diye konuştu.

Kadınlar için farkındalık oluşturan platformların daha çok olması gerektiğini ifade eden Bilge Aydın ise, “Bugünün uluslararası platforma taşınması açısından, kendi açımdan tüm dünya ve insanlık açısından, kadınlar açısından oldukça memnun oldum. Bu konu en küçük platformdan en büyük platforma kadar taşınmalı” şeklinde konuştu.