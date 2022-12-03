Jandarmadan çizgi filmli hayvan sevgisi bilinci

Kilis’in Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından 213 öğrenciye hayvan koruma konulu eğitim verildi. Ekipler, öğrencilere izlettiği çizgi film ile hayvan sevgisini aşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Musabeyli ilçesi Hasancalı İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 213 öğrenciye hayvan sevgisini aşılamak, Jandarmanın bu konuda ki imkan ve kabiliyetlerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Hayvan Sevgisi" adlı sunum yapıldı. Öğrencileri, hayvanlar hakkında bilgiler de veren ekipler, "Jandarma Tim" adlı çizgi filmi de öğrencilere izletti. Çizgi film gösteriminin ardından ise jandarmalar, öğrencilere balon ve boyama kitabı dağıttı.

Ayrıca programda jandarma köpeklerinin gösterisi de yer aldı. Program jandarma ve çocukların birlikte çekildiği fotoğraf ile sona erdi.