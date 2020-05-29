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İzmir’deki mültecilere hijyen ve gıda paketi desteği

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ VE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ İŞBİRLİĞİNDE MÜLTECİLERE GIDA VE HİJYEN PAKETLERİ DAĞITMAYA BAŞLADI.

İzmir’deki mültecilere hijyen ve gıda paketi desteği

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ VE ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ İŞBİRLİĞİNDE MÜLTECİLERE GIDA VE HİJYEN PAKETLERİ DAĞITMAYA BAŞLADI.

29 Mayıs 2020 Cuma 17:44
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İzmir’deki mültecilere hijyen ve gıda paketi desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde mültecilere gıda ve hijyen paketleri dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında mültecilere destek veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütünün (İOM) gönderdiği 2 bin 700 hijyen seti ve 500 gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Ekipler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Konak’ın Kocakapı Mahallesi’nde belirlenen mültecilerin yanı sıra mevsimlik tarım işçilerine de teslim edildi.

Kocakapı Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak, mülteciler bu tür desteklere çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “Ülkemiz ve dünya oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu yardımlar mülteciler için bir umut. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Mültecilerin yaşam koşulları oldukça zor. Kendilerine yardım yapılması için sürekli kapımı çalıyorlar. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum ancak yeterli değil. Kiralarını ödeyemiyorlar” dedi.

Belediyenin gıda ve hijyen paketi dağıtımları hem kırsal hem de kent merkezindeki dağıtımları ise devam ediyor.

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