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“İzmir’de İyilik Var”, bu yıl ‘Dayanışma’ temasında buluştu

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eşgüdümü, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, 8 sivil toplum kuruluşu (STK) ve inisiyatifin iş birliğinde düzenlenen “İzmir’de İyilik Var” Dünya Gönüllüler Günü Buluşması, pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından bu yıl çevrimiçi ortamda ‘Dayanışma’ temasıyla gerçekleştirildi.

Haberde İnsan 05.12.2021, 10:55
“İzmir’de İyilik Var”, bu yıl ‘Dayanışma’ temasında buluştu

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eşgüdümü, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, 8 sivil toplum kuruluşu (STK) ve inisiyatifin iş birliğinde düzenlenen “İzmir’de İyilik Var” Dünya Gönüllüler Günü Buluşması, pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından bu yıl çevrimiçi ortamda ‘Dayanışma’ temasıyla gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi’nin, 2016 yılında “Kampüste İyilik Var” sloganıyla başladığı iyilik yolculuğu, “İzmir’de İyilik Var”a dönüşerek tüm kente yayıldı ve her yıl bu kapsamda Dünya Gönüllüler Günü’nde birçok etkinlik düzenlendi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen etkinlik, bu yıl hava muhalefeti nedeniyle çevrimiçi ortama taşındı. Her yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bir tema belirleyen etkinlik, 2020 ve 2021 yıllarında peş peşe yaşanan afetler nedeniyle bu yıl gündemine dayanışmayı aldı. ‘Dayanışma’ teması ile “Sağlıklı Bireyler”, “Afet Gönüllülüğü”, “İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet” gibi konulara dikkat çekmek için farklı oturumlar düzenlendi. Etkinliğin açılışı, Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli ve Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği Başkanı Ümit Yardım’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“Dayanışma hayatımızdan eksik olmasın”

Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Üniversitemiz; kuruluşundan bu yana gönüllülüğü merkeze alan bir kurum olarak, toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşan gönüllü çalışmalarına ve STK-kamu iş birliklerine öncülük etmeye çalışıyor. Gönüllülük; bugün etkileşim-temas-öğrenme ve keşfetmenin ötesinde, toplumsal yaşamda sahip olunması gereken bir duyarlılık. Bu etkinlikteki amacımız da gönüllülüğün temelinde bulunan ‘iyilik’ kavramından yola çıkarak insanları iyilik yapmaya yönlendirmek, gönüllülüğü yaygınlaştırmak; her bireyin kendisi için istediği yaşamsal ve çevresel standartları diğer tüm bireyler için de istemesini ve savunmasını teşvik etmek. Dayanışmanın hayatımızdan eksik olmamasını diliyorum” dedi.

Şehri bir araya getiren etkinlik

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, iyilik hareketi ile gönüllülük kavramının, çevremizden başlayarak geniş kitlelere yayılması, hayatımızın parçası haline gelmesi, ulusal, yerel ve uluslararası platformlarda tanıtılması için çalıştıklarını vurguladı. İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen ise “Valiliğin, belediyenin, üniversitenin ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olması, bir şehir için çok büyük bir kazanım. Şehrin bütünü bir arada. Bu birliktelik bir şehir için gerçekten büyük bir değer. İzmir’i güzelleştiren şu anki bu yapı. İyiliği bir bütün olarak görmek çok güzel. İyilik hareketinin diğer illere yayılmasını ve örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Türkiye’ye de umut veriyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da “Belediye olarak sivil toplumun güçlenmesi için elimizden ne geliyorsa ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz ve bu devam edecek. İzmir’de İyilik Var hareketi, kentimizde iyiliğin çoğaltılması için ortaya koyulan bu irade, çaba ve katkı, yüreğimize su serpiyor. Bunun yayılması, İzmir kadar Türkiye’ye de umut veriyor. Nasıl heyecan bulaşıcıysa iyilik de bulaşıcıdır. Gönüllülük, bir tercih, bir seçim olsa da aslında aktif yurttaşlığın gereğidir. Yaşadığımız kente karşı bir sorumluluğumuzdur. Ne mutlu ki hepimiz İzmir’de bu bilincin olduğunu ve her geçen gün kente yayıldığını görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Gönüllülük sadece afet anında değil, afet öncesinde de olmalı”

Açılış konuşmalarının ardından afet gönüllüğü oturumunda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, afet gönüllülüğünün sadece afet zamanında değil afet öncesinde de olması gerektiğini belirterek “Bunu tam olarak oturtmuş değiliz. Eğitimli ve eğitimsiz gönüllüler var. Bir afet durumunda herkes ortaya çıkıyor, o anda yardım etmek istiyor. Ancak yardım edeceği kişilere ve kendilerine zarar verme riskleri var. O nedenle eğitimli gönüllüleri çok önemsiyoruz. Afet olmadan önce gönüllülerin eğitilmesi ve belirli standartlara sahip olmaları gerekiyor. Gönüllüleri eğiterek mahalle bazında nerede ne tür sıkıntılar var onlara bakıp, kent risk izlemesini gerçekleştirmeliyiz” dedi.

Toplumsal cinsiyet ve sağlık konuları da ele alındı

Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi Oya Demir moderatörlüğünde, Gönüllü Hizmetleri Derneğinden Hülya Denizalp, Pİ Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm İntepeler, Bilgi Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Can Ercebe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Önenç, “Gönüllülüğün Her Hali” oturumunda kurumlarındaki gönüllülük uygulamalarını ve gençlerin gönüllülük çalışmalarına katılımı için yapılanları anlattı. Yaşar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker moderatörlüğündeki “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” oturumunda ise İzmir Kadın Dayanışma Derneğinden Uzman Psikolog Ezgi Bayırlı gençlerin maruz kaldığı flört şiddetine değinirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Eşitlik ve Kadın Politikaları Birim Sorumlusu Hazal Palabıyık da kurum olarak yaptıklarını anlattı. Ayrıca, Sağlıkta Kalite Derneğinden Zeliha Silleli Ünal, Sağlıkta Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Tuğrul, Adım Adım İzmir Temsilcisi Pelin Oğur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığından Ruhan Çerezcioğlu, “Sağlıklı bireyler ve gönüllülük” oturumunda konuştu. Ege Orman Vakfı Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili moderatörlüğünde ise Araştırmacı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali Gezer ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş ise “İklim krizi ve gönüllülük” kavramlarını ele aldı.

Etkinlik boyunca Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencileri başarılı genç müzisyenler Nehir Özzengin ve Nisan Öksüz ile piyanist Papatya Biter, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

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