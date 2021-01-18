İtfaiyeci kardan adam

Zor şartlarda görev yapan itfaiye ekipleri de karın keyfini çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Yenişehir itfaiye personeli yangın nöbetine devam ediyor. Yangınlarda ve diğer afetlerde canlarını tehlikeye atarak çalışan itfaiye personelinin bu soğuk kış günlerinde yağan kar sonrası yaptığı kardan adam içimizi ısıttı. Yenişehir itfaiye ekipleri tarafından yapılan kardan adam vatandaşlardan tarafından ilgiyle karşılandı.