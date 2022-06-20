İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca; " Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması üzerinden hayvanın tüm bilgilerini görebilir"

Kurban Bayramına haftalar kala İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurbanlık alacak vatandaşları izinlendirilmiş yerlerdeki satış yerlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Bakanlığın uygulaması üzerinden vatandaşların gerekli bilgileri edinebileceğini belirten Karaca, "Bizim bakanlığımızın TÜRKVET isimli bir uygulaması var. Bu uygulama sayesinde almak istediğimiz hayvanı sorguladığımızda tüm bilgileri karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar bu uygulamayı telefonlarına indirip kontrol edebilirler." dedi.

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir zaman kaldı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Kurban alırken dikkat edilmesi gereken noktaların olduğuna dikkati çeken İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "1 numaralı şartımız, Valiliğimiz ve İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izinlendirilmiş yerlerdeki satış yerlerinden almaları, kesim yerlerinde de kestirmelerini istiyoruz. Bu olmasa olmaz. Çünkü bunlar belirlenirken belirli kriterler var ve bu kriterler kontrol ediliyor. Paydaş kurumlarca oralar kontrol edilip izin veriliyor. Onun dışında vatandaşlar kurbanlık hayvanları satın aldığı yerde sıkıntı yaşayabilirler. Hayvanlar ilk geldikleri il’de her şeyleri kontol ediliyor ondan sonra yola çıkıyorlar veteriner sağlık raporuyla birlikte. Trakya tarafında geçeceklerse Trakyaya geçiş sağlık sertifikasıyla beraber hareket ediyorlar" dedi.

"Hayvanın gözleri mat olmayacak, tüyleri kötü görünmeyecek"

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Geldiklerinde pazarlarda vatandaşlar şunlara dikkat etsinler; hayvanın gözleri mat olmayacak. Bütün uzuvları tamam olacak. Kör, topal veya tüyleri çirkin, hastalıklı görünümlü olmayacak. Ayrıca bizim izinli dediğimiz sahalarda veteriner hekimlerimiz sürekli kontrol ediyorlar. Orada sağlık kontrollerinden geçiriliyor ve uygun olmayan hayvanlar karantina kısmına alınıyor" diye belirtti.

"Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması üzerinden hayvanın tüm bilgilerini görebilir"

Bakanlığın uygulaması üzerinden vatandaşların gerekli bilgileri edinebileceğini belirten Karaca, "Bizim bakanlığımızın TÜRKVET isimli bir uygulaması var. Bu uygulama sayesinde almak istediğimiz hayvanı sorguladığımızda tüm bilgileri karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar bu uygulamayı telefonlarına indirip kontrol edebilirler. Bunun dışında herhangi bir olumsuzluk olduğunda kurban pazarlarında bizim arkadaşlarımızı var. Veya Alo 174’ü aradıklarında biz gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Satış yerlerinden alıp kesim yerlerinde kestiklerinden sonra etlerini dikkatli bir şekilde yerleştirmelerini ve o etleri dikkatli bir şekilde işlemelerini istiyoruz. Geçen sene 74 bin büyükbaş, 65 bin civarında ise küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Yine aynı rakamları bekliyoruz. Kesimleri ehil kişilerin, kasapların yapmalarına izin veriyoruz" diye ekledi.

"Kesim yapıldıktan sonra etleri depolarken mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor"

Yaz aylarından etlerin saklanması konusunda vatandaşları uyaran Ahmet Yavuz Karaca, "Yaz mevsiminde olduğumuz için et bizim için ne kadar önemliyse mikroorganizmalar için o kadar değerli. Buna azami şekilde dikkat edip İnşallah güzel bir şekilde kurbanımızı atlatacağız, şimdiden tüm vatandaşların Kurban Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.