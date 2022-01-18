Isparta’da pazarcı esnafı açık havada yaktığı ateşle ısınmaya çalıştı

Isparta’da sabah saatlerinden itibaren yaşanan kuvvetli kar yağışı kenti beyaza bürürken pazar esnafı kara ve soğuğa aldırış etmeden erken saatlerde tezgahlarını açıp ateş yakarak çalışmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gidecek olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah uyandıklarında otomobillerini karla kapanmış olarak gören vatandaşlar ellerine aldıkları fırçalarla otomobillerini temizlemeye başladılar.

Isparta kurulan pazara sabahın erken saatlerinde gelip tezgahlarını açarak ürünlerini yerleştiren esnaflar soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden çalışmaya devam ediyor. Soğuk havada tezgahları başında ateş yakarak ısınan ve çalışan pazarcılar, ‘’Kar yağışına rağmen işimizin başındayız’’ dedi. Tezgahı başında yaktıkları ateşin yanında ısınmaya çalışarak işini yapan 24 yaşındaki pazar esnafı Fatih Doğanay, ‘’Kar yağışına rağmen sabahın erken saatlerinde geldik ateşimizi yaktık sobamızın başındayız. İşimizin başındayız sobamızla ısınmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu. Esnaf Fatih Doğanay’ın bir yanındaki tezgah komşusu pazarcı esnafı 38 yaşındaki Ali Çalışkan, ‘’Malum kış günündeyiz kar yağdı sobamızı yaktık. Allah’ın izniyle sobamızın başında satışımıza, pazarımıza, işimize kış gününde bile devam ediyoruz. Kar yağışları iyi oluyor, mikrop kırılıyor ortalık salgından kurtulur inşallah böyle giderse bizim için karın daha çok yağması iyi olur’’ şeklinde konuştu.

Kentte yağan kar drone ile görüntülendi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışı sabah saatlerinden sonra etkisini yitirdi.