Son Dakika
AFAD: “Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi”
“İşe gidiyorum” diye ortadan kaybolmuştu, 6 gün sonra evine döndü
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde işe gitme bahanesiyle evinden ayrılarak ortadan kaybolan 24 yaşındaki Alim Dayı bulundu.
Haberde İnsan 22.06.2022, 00:39
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü’nde işe gitme bahanesiyle evinden ayrılarak ortadan kaybolan 24 yaşındaki Alim Dayı bulundu.
Geçen hafta Çarşamba günü maaş çekme ve işe gitme bahanesiyle evinden ayrılan Alim Dayı telefonunu kapatıp ortalıktan kaybolmuştu. Dayı’ya ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Bolu’da madende çalıştığı öğrenilen gencin yaklaşık 6 gün sonra evine döndüğü öğrenildi.