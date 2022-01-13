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İnegöl’de parklar artık daha güvenli

İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği Güvenli Park uygulamalarını 2021 yılında da sürdürdü. 10 park 41 kamera ile donatılarak daha güvenli oyun alanları oluşturuldu. Toplam İnegöl’deki güvenli park sayısı 22’ye ulaşırken, 2022 yılında da 10 parkta uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Haberde İnsan 13.01.2022, 12:24
İnegöl’de parklar artık daha güvenli

İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği Güvenli Park uygulamalarını 2021 yılında da sürdürdü. 10 park 41 kamera ile donatılarak daha güvenli oyun alanları oluşturuldu. Toplam İnegöl’deki güvenli park sayısı 22’ye ulaşırken, 2022 yılında da 10 parkta uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir İnegöl” uygulamasının önemli adımlarından birini olan “Güvenli Park Projesi” 2021 yılında da devam etti. Parkların teknoloji ile donatılması ve 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi sayesinde vandalizmin önüne geçebilmeyi, çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri ve park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını amaçlayan Güvenli Park Projesi, 2021 yılında 10 parkta hayat buldu.

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılında 12 parkta 33 kamera ile start alan proje kapsamında 2021 yılında da 10 park 41 kamera ile donatıldı. Her bir park için ayrıca bir kayır cihazı da bulunurken, 2 yıllık süreçte İnegöl’de toplam 22 park güvenli hale getirildi. Aynı zamanda 3 parkta da Çözüm Merkezi ile anında canlı bir şekilde iletişime geçilebilecek bas-konuş sistemi kuruldu.

2022’de 10 park daha güvenli hale getirilecek

Ailelerin huzurlu, çocukların güvende ve kamu malı olan parkların vandalizmden kurtulmasını sağlayan proje kapsamında 2022 yılında da 10 park güvenli hale getirilecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılının son günlerinde Akhisar, Alanyurt ve Kemalpaşa Mahallesinde hizmete giren Güvenli Parklarla birlikte 1 yıllık hedefe ulaşıldığını söyledi. Güvenli parkların önemine vurgu yapan Başkan Taban, “Özellikle seçim öncesi ailelerin bu konuda bizlerden ciddi talepleri oldu. Günün şartlarında geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri adına ilk kez 2020 yılında güvenli park uygulamasını başlattık. Aynı zamanda Akıllı Şehir altyapısının da bir parçası olan uygulamalar kapsamında, parklarımızda güvenlik kameraları ve kayıt cihazları kuruluyor. Her bir parkla ilgili kayıtlar 15 gün süreyle tutuluyor. İlk yıl 12 parkımızda hayat bulan uygulama, 2021 yılında da 10 parkımızda gerçekleştirildi. Toplamda 41 kamera kurulumu yapıldı. Her parkta büyüklüğe ve alana göre kamera kurularak tüm alanlar gözetim altında tutuluyor. Her yıl 10 yeni parkımızı güvenli hale getireceğiz. 2021 hedefimize son olarak Akhisar, Alanyurt ve Kemalpaşa Mahallelerinde yapılan uygulamalarla ulaşmış olduk. Yeni parklar için de çalışmalarımız başladı” dedi.

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