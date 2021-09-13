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İmam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra Covid 19’a yakalanan imam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberde İnsan 13.09.2021, 23:01
İmam koronadan hayatını kaybetti, eşi ve kızı karantinada

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra Covid 19’a yakalanan imam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Direk Camii’nde imamlık yapan 55 yaşındaki Mustafa Çalışkan, bir süre önce rahatsızlanınca Covid 19 teşhisiyle Tarsus Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Tedavi altına alınan 4 çocuk babası Çalışkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25 yıldır müezzinlik ve imamlık yapan Çalışkan’ın iki doz Sinovac aşısı olduğu öğrenildi. Eşi ve kızının da karantinada olduğu bildirilen imamın cenazesi, Tarsus’taki Sucular Mezarlığında toprağa verildi.

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