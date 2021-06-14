İlkokul öğrencilerinden yürekleri ısıtan davranış

Kocaeli’de 2 ilkokul öğrencisi sağanak yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek, İstiklal Marşı’nı okudu. Öğrencilerin bu davranışı büyük takdir topladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Ulugazi İlkokulu öğrencileri, İstiklal Marşı’nın çalmasıyla okul bahçesinde saygı duruşuna geçti. Sağanak yağmur ve soğuğa rağmen İstiklal Marşı’nı okuyan öğrencilerin görüntüsü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İstiklal Marşı’nı okuyan çocuklar daha sonra koşarak okula girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Aynı zamanda görüntülerde, okulun önünde yürüyen bir vatandaşın da saygı duruşuna geçtiği ve İstiklal Marşı’nı okuduğu görülüyor.