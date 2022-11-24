Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğretmen olarak atandığı Hınıs ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Özge Kılıç’ın isminin verildiği okulu ziyaret etti.

Kaza, 3 Eylül tarihinde Erzurum’un Hınıs ilçesinde meydana geldi. Isparta’da yaşayan 26 yaşındaki Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı atamalar sonucu Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesi’ne ana sınıfı öğretmeni olarak atandı. Özge Kılıç, ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç’la birlikte yola çıktı. Baba Kılıç’ın kullandığı otomobil, Hınıs’a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek tarlaya doğru takla attı. Baba Hüseyin Kılıç ile Gamze Akyol’un yaralandığı kazada Özge Kılıç, hayatını kaybetti.

İlk Öğretmenler Günü olacaktı

Kazada hayatını kaybeden Özge Kılıç’ın ismi atandığı okula verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hınıs ilçesinde bulunan ve genç öğretmenin ismi verilen Hınıs Özge Kılıç İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçleri çocuklarla güzel zaman geçirdi.