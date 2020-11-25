banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı
Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı
'Bunun uluslararası hukukta yeri yok'
'Bunun uluslararası hukukta yeri yok'
Kanserle mücadele eden Ayyüce Çınar hayatını kaybetti
Kanserle mücadele eden Ayyüce Çınar hayatını kaybetti
'Türkiye'yi zaptetmek zorlaşıyor'
'Türkiye'yi zaptetmek zorlaşıyor'

İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti

Adana'da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Haberde İnsan 25.11.2020, 14:05
5
İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti
banner422

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldı.

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu