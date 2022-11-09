İki kez ilik nakli olan minik Ege hayatını kaybetti

Adana’da lösemi teşhisi konulan ve ablasından alınan ilikle yaşama tutunan 2 buçuk yaşındaki Ege Alp, hayatını kaybetti.

İzmir’de yaşayan 2 buçuk yaşındaki Ege Alp’e 2021 yılı Eylül ayında lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuk Adana’daki Özel Acıbadem Adana Hastanesi’ne sevk edildi ve kemoterapi almaya başladı. Minik Ege, tedavisinin üçüncü ayında kaldırıldığı yoğun bakımda 36 gün kaldı. Bu süreçte 2 kez kalbi durdu.

Babası Halil (37), Mina (6) ve Ömür Nisa (8) isimli ablalarının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı ve ilik nakli süreci başladı. Abla Mina Demir’den alınan ilik, 11 Şubat’ta nakledildi. Her şey yolunda gidiyor derken, hastalık 1 Haziran’da yeniden nüksetti. Trombosit kan değerleri hızla düşen Ege Alp’in, dalağı 7 Temmuz’da alındı. Değerleri normale dönen küçük çocuk için doktorlar, ikinci kez ilik nakli yapılması kararı verdi. Eylül ayının başında Ege Alp’e ikinci kez ilik nakli yapıldı. Ancak Ege Alp dün gece hayatını kaybetti. Ege Alp, ailesinin gözyaşları arasında bugün Akkapı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve çok sayıda müdür ve polis memurları katıldı.