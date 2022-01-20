İçişleri Bakanı Soylu, o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Sakarya’da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına dağıtılan mama ile yem videosunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Onlar bizim can dostlarımız...#HAYDİ ekiplerimizle, soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz #HAYDİ