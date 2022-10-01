Huzurevi sakinleri golf oynadı

Dünya Yaşlılar Günü’nde golf sahasında ağırlanan huzurevi sakinleri, hayatlarında ilk kez golf oynamanın heyecanını yaşadı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılar için Samsun Golf Kulübü’nde bir etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs Golf Kulübü’nün de destek verdiği etkinlikte golf eğitmenleri tarafından yaşlılara önce mini bir ders verildi. Golf sopasını eline alan yaşlılar, topa vurarak ilk deneyimlerini yaşadı. ‘Zengin oyunu’ olarak bilinen golf oynayan yaşlılar, keyifli anlar yaşadı.

“Tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Günü’nü kutluyorum”

Günün anlam ve önemine dair güzel bir aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Dr. Öğr. Üy. Ali Oruç, “Öncelikle yaşlılarımızla böyle bir etkinlikte buluştuğumuz için çok gururluyuz. Onlara da teşekkür ediyorum bizleri kırmayıp buraya geldikleri için. Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı sağlığı ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili olarak hem birlikte olalım hem de yaşlılarımızı golf sahasında gezdirelim istedik. Farklı bir aktivite olsun diye bir araya gelmiş olduk. Sağlıklı yaşlanmaya baktığımızda iyi beslenmek, fiziksel aktivite, spor aktivitesi ve bunlarla birlikte kronik hastalıkların takibi, tanı tedavisinin yapılması hayatı bir şekilde birlikte sürdürebilmek gerçekten önemli. Yaşlılarımızla birlikte ailesinin de farkındalığını artırarak sağlıklı yaşlanmaya teşvik etmeyi amaçladık. Yaşlılarımıza da golf sahamızı gezdirdik. Burada onlarla birlikte golf oynadık. Bugünün anlam ve önemi için böyle bir farkındalık oldu. Tüm yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte huzurevi sakinleri golf arabaları ile sahayı gezdi.