Hırsız karga kameralarda

Samsun’da bir kafede vatandaşların masada oturduğu sırada usulca gelerek paraları alıp uçan karga sahibini peşinde koşturdu. O anlar kameralara yansırken paraları alarak uçan karga ise gülümsetti.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir kafede gerçekleşen olayda Hüseyin Kemaloğlu ve patronu masada otururken bir karga dükkanın tentelerine kondu. Akabinde yanlarına kadar gelen karga masada duran 40 TL miktarındaki parayı alarak uçtu. O sırada Hüseyin Kemaloğlu, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Gülümseten olay karganın paraları bırakmasıyla son buldu.

"Bundan sonra masaya para bırakmam"

Kafede baristalık yapan Hüseyin Kemaloğlu, "Olay tamamen tesadüf oldu. Patronumla bir ödememiz vardır. Ödemeyi yaptıktan sonra parada fazlalık çıktı. Fazlalığı bana verdi. Ben o ara kahve içiyordum. Parayı masaya koydum. Sonra karga tentenelerin çitasına kondu. Öyle bakıyordum. Sonra oturduğumuz masaların etrafındaki masalardan birisine kondu. Uzaktan bize bakıyordu. Sonra yavaşça yaklaşmaya başladı. Sonra uçarak geldi ve yanımızdaki sandalyeye kondu. Ben de tam video çekeceğim an masaya atladı. Masada para olduğunu unuttum. Masaya atladıktan sonra ilk kahve bardağını devirdi. Sonra bir andan parayı alarak kaçtı. Ben de ne olduğunu şaşırdım. Peşinden koşmaya başladım. Karga tekrar tentenin çitasını kondu. Biraz bekledikten sonra kaçtı gitti. 40 TL para aldı. Sonra parayı bırakarak o şekilde gitti. Bundan sonra masaya para bırakmam" dedi.