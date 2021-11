Hem çevreyi temizliyor hem de sokak kedisine süpürgesi ile masaj yapıyor

Elazığ’da temizlik görevlisi ile sokak kedisi arasındaki dostluk yüzleri gülümsetti. Temizlik görevlisi, 2 yıldır hem çevreyi temizliyor hem de sokak kedisine süpürgesi ile her gün masaj yapıyor.

Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’ta temizlik görevlisi olan Metin Demirtaş, 2 yıl önce bir sokak kedisi ile dostluk kurdu. Kedi her sabah saat 6’da otobüs durağının önüne gelerek Demirtaş’ı bekliyor. Demirtaş da her sabah işe başlamadan önce kediye süpürgesi ile mesaj yapıyor. Ardından işe başlayan Demirtaş’ın yanından kedi bir an olsun ayrılmıyor. O anları Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyaya yükledi.

Videoda Demirtaş’ın çevreyi temizlerken, süpürgesi ile de kediye yaptığı masaj kısa sürede birçok beğeni aldı.