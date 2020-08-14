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Hazırladıkları Survivor parkurunda hem yarışıyor hem eğleniyorlar
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KENDİLERİNE SOSYAL AKTİVİTE ARAYAN GENÇLER, KENDİ İMKANLARIYLA SURVİVOR PARKURU HAZIRLAYARAK YARIŞIYOR. YARIŞMA İÇİN PİLAV ÖDÜLÜ BELİRLEYEN GENÇLER, GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR.
Haberde İnsan 14.08.2020, 13:38
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendilerine sosyal aktivite arayan gençler, kendi imkanlarıyla Survivor parkuru hazırlayarak yarışıyor. Yarışma için pilav ödülü belirleyen gençler, gönüllerince de eğleniyor.
Manavgat’a 95 kilometre uzaklıktaki Değirmenözü Mahallesi’nde toplanan gençler, Ali Talak öncülüğünde takım kurup kendi imkanları ile Survivor parkuru hazırladı. Kanyonda, Survivor programından esinlenerek oyunlar oynayan gençler 7 kişilik 2 takım toplam 14 kişi ile su parkuru, topuz atma ve balon patlatma gibi yarışmalar yapıyor. Ayrıca kazanan takım avcı pilavı ile ödüllendiriliyor.
Sıcak havalarda kendi imkanları ile hazırladıkları parkurlarda yarışan gençler serin sularda hem yarışıp hem de eğleniyorlar.
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