Hayvanlara zarar verenlere kızdı, kaplumbağa ev yaptı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde çiftçilerin tarlalarına giren kaplumbağaları ters çevirerek ölüme terk etmelerine tepki göstermek amacıyla 2015 yılında hayatını kaybeden Bekir Baykara tarafından yapılan kamlumbağa ev, eşi Zeynep Baykara ile kızı Rahşan Sakarya’ya miras kaldı.

Babasının hayvansever olduğunu ve hayvanlara eziyet edenlere inat olsun diye kaplumbağaya benzeyen evi yaptığını söyleyen Rahşan Sakarya, “Bir 10 yıl sürdü buranın tamamlanması. Yapma sebebi ise eskilerde bağa bahçeye giren kaplumbağaları sırt üstü çevirirlermiş. Babam da buna çok üzülürmüş. Üzüldüğü için böyle bir kaplumbağa heykeli yapmayı düşünmüş” dedi.

Babasının yaptığı kaplumbağaya benzeyen evin farkındalık oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Sakarya, “Köy yeri küçük olduğu için babamın böyle bir heykel yapması köy halkı üzerinde etkili olmuş. Babam da köy halkını hep uyarmış zaten. Kaplumbağaların ters çevrildikten sonra çok zor öldüğünü anlattı herkese” dedi.

EŞİNE “BEN ÖLÜRSEM SEN MEŞHUR OLURSUN” DEMİŞ

İlk başlarda evin yapılmasını istemediğini söyleyen Zeynep Baykara, “Yapılmasını istemiyordum. Kavga etmekten boşanmaya kadar gelmişti durum. ‘Ben o kaplumbağa evi yapacağım’ diyordu. Alaşehir’e gittim birkaç gün kaldım. Dönene kadar yapmış. ‘Meşhur olacağım ben’ deyip durdu. ‘Bakarsın ben ölürüm sen kalırsın senin fotoğrafını çekerler’ dedi bana. Ama şimdi seviyorum burayı” dedi. (İHA)