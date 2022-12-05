Hayvan sever ezeli düşmanlığa son verdi

Sivas’ta yaşayan hayvan sever ezeli düşman olarak bilinen, çok sayıda kedi ve köpekleriyle yaklaşık 14 yıldır aynı evi paylaşıyor.

Kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde 12 köpek ve 16 kedisiyle birlikte aynı evde yaşayan Zeliha Özcan, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Sokaktan ve barınaktan bakıma muhtaç olan hayvanları bir çatı altında toplayan Özcan, 14 yıldır birbirinden çok sevdiği kedi ve köpeklerine özenle bakıyor. Ezeli düşmanlar olarak bilinen kedi ve köpekleri bile aynı evde yan yana beslemeyi başaran Özcan, hayvanlarının çoğunun engelli olduğunu söyledi.

“Tedaviye ve bakıma muhtacı olanları aldım”

Zeliha Özcan, evde bulunan köpeklerin tedaviye ve bakıma muhtaç olduklarını belirterek, “Burada bulunanların hepsi 10 yaş üstü, bir aylıkken aldıklarım var, barınaktan ve sokakta tek başına hayatını idame ettiremeyen guruplar var. Tedaviye ve bakıma muhtacı olanları aldım ve bu evde yaklaşık 14 yıldır baktım ve tedavilerini yaptım. Her sabah saat 07.00’da uyanıyorum, 7.30 gibi bahçeye çıkartıyorum, günlük temizlikleri yapılıyor, mama ve beslenme saati oluyor. Öğle saatlerinde de ilaç alma saatleri oluyor, ilaçlarını aldıktan sonra uyku saatleri oluyor. Öğlen uykularından sonra genel temizliklerini yapıyorum. Günde 3 sefer beslenmesi gereken, özel durumu olan 2 yavrumuz var onların bakımlarını yapıyorum. Bütün günüm bakımlarıyla geçiyor, kliniğe gitmesi gerekenleri götürüyorum. Hayatı böyle devam ettiriyoruz hep birlikte” dedi.

“Kedileri emziren ve bakan koruyan, kollayan köpeklerim var"

Özcan, bazı köpeklerinin kedileri emzirdiğinden bahsederek, “Şuanda 12 köpeğim var, bu köpeklerden 10 tanesi engelli, 2 tanesi sağlam ama onlara da çok sağlam diyemeyiz. Burada bulunan hayvanlar genelde terk edilmiş, istismara uğramış, bırakılmış, bebekken alınıp sevimlilik zamanları geçtikten sonra atılan ve ev ortamına alışık olup sokak hayatına ayak uyduramayan gurupları alıyorum ve bunların çoğu da engelli. Bunların dışarıdaki diğer köpeklere göre benim bakımıma daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu köpekler arasında istismara uğramış, kanser olan gurubum var, kalça kırığı olup arka ayakları felçli olan guruplarım var. Bu köpeklerin arasında da 16 kedim var, hepsini bir arada büyüttüğüm için birbirleriyle kardeş gibiler. Kedileri emziren ve bakan koruyan, kollayan köpeklerim var. Kediler genelde dışarda, yemek saati olan gelir yemeğini yer ve tekrardan dışarıya gider ama saat 23.00 olunca hepsi gelir ve köpeklerle beraber uyur” diye konuştu.