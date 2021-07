Hayallerini, bir zamanlar meyve sebze ektiği tarlasında gerçekleştirdi

Iğdır’da düğün salonu açma hayalleri kuran kadın girişimci Elif Bilgin, meyve sebze ektiği tarlasının üzerine inşa ettiği düğün salonu sayesinde hayallerine kavuştu.

Iğdır’da yaşayan evli ve 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Elif Bilgin’in tek hayali kendisine ait bir düğün salonu açmaktı. Yıllarca bunun hayaliyle yaşayan anne Elif Bilgin, meyve sebze ektiği tarlasına inşa ettiği düğün salonu ile hayallerini gerçekleştirdi. Kars Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Bilgin, eşinden ve ailesinden aldığı destekle çevresinde bulunan insanların ‘yapamazsın’ sözlerine inat açtığı düğün salonu sayesinde şimdi hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de 4 çocuğunu okutmaya çalışıyor. Bir kadın olarak artık kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını söyleyen Bilgin, bütün kadınları da boş durmamaya ve iş hayatına atılmaya davet etti.

"Benim her zaman kendime ait bir iş yeri açma hayalim vardı"

Kendi işini kurmak isterken çevresinde bulunan çoğu insanın fikrine başvurduğunu belirten Elif Bilgin, en çok desteği ise eşinden gördüğünü söyledi. Çevresinde bulunan insanlardan olumsuz geri dönüşlerin de olduğunu vurgulayan kadın girişimci Bilgin, “Bu fikir benim yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Benim her zaman kendime ait bir iş yeri açma hayalim vardı. Zaten ben de İşletme bölümü mezunuyum. Evlilik, çoluk-çocuk derken bu tarz işlerden uzak kalmıştım. Bir gün kendime ait tarlayı nasıl değerlendirebilirim düşüncesi oluştu bende. Çevremde bulunan insanlara danıştım. Tabi ki olmaz diyenler çok oldu ama bana destek veren, yapabilirsin diyenler de çok oldu. Ben de bu şekilde başlamış oldum. Burası benim önceden bağ-bostan olarak kullandığım zaman zaman da ekip biçtiğim bir alandı. Kendime ait bu alanda kendi iş yerimi kurmayı planladım ve bu düğün salonunu açtım. Bu süreçteki en büyük destekçim eşim olmuştur. Her zaman yanımda durdu. Beni hiçbir zaman kırmadı, incitmedi. Desteğini her zaman yanımda durarak gösterdi” dedi.

"Bütün kadınları boş durmamaya ve iş hayatına atılmaya davet ediyorum"

Açtığı düğün salonu sayesinde çok sayıda insanın çalışmasına vesile olduğuna dikkat çeken 4 çocuk annesi Elif Bilgin, konuşmasında hem cinslerine çağrıda bulunmayı da unutmadı. Kadınların güçlü ve güzel yeteneklere sahip olduğunu kaydeden Bilgin, şöyle devam etti:

“Burada sabit 6 eleman çalıştırıyoruz organizasyonların olduğu dönemde. Onlara iş istihdamı sağlamış bulunmaktayım. Onun dışında birçok alana da fayda sağlayabiliyorum. Birçok kişinin çalışmasına vesile oluyorum. Bu işletme sayesinde çalgıcısından pastacısına, yemekçisinden çiçekçisine kadar birçok insana faydamız dokunuyor. Ekonomiyi kendi çapımda da olsa döndürmeye çalışıyorum. Sadece kendi şahsımla sınırlı değil bu yaptığım iş. Kendi aile bütçeme de katkı sağlıyorum. 4 tane çocuğum var. Buradan elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitimine de destek oluyorum. Bütün olumsuz düşüncelere rağmen ben bu iş yerini kurdum ve ayaklarımın üzerinde durmayı başardım. Bütün kadınların da her şeyi istedikleri zaman yapabileceklerine inanan bir insanım ben. Kadınlar güçlüdür ve güzel yeteneklere sahiptir. Bütün kadınları boş durmamaya ve iş hayatına atılmaya davet ediyorum.”