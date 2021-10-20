Havalar ısındı, vatandaşlar pazara akın etti

Bursa’da yağmurlu günlerin ardından güneşin açmasıyla vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti.

Bugün günlük güneşlik yazdan kalma bir havanın hakim olduğu Bursa’da, vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Geçen hafta aralıklarla yağmura teslim olan Bursa’da, güneşin açmasını fırsat bilen vatandaşların kimi park ve bahçeler akın ederken, alışveriş yapmak isteyenler ise soluğu çarşı ve pazarda aldı. Tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin yanı sıra Tuz Pazarı ve Reyhan Pazarı dolup taştı. Pazar yerleri yoğun hareketlilikten nasibini alırken, hem vatandaşların, hem de pazarcı esnafının yüzü güldü. Yüzü gülen pazarcılar ise satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.