Hatay’da 4’ü çocuk 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

İstanbul Beykoz Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 4’ü çocuk 6 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.

Beykoz Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Depremin olduğu ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Beykoz Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bugün 4’ü çocuk 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Çocukların enkazdan çıkarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.