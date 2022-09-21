Hastalığına yenik düşen Çadlı öğrenci Karabük’te defnedildi

Hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Alhadj Oumar Alio kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Çad’dan Türkiye’ye eğitim için gelen Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Alhadj Oumar Alio Tüberküloz hastalığı nedeniyle tedavi tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Çadlı öğrenci için Karabük Üniversitesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Prof. Dr. İzzet Açar, akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Alio eğitim gördüğü Karabük’te toprağa verildi.