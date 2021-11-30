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Harmancık’ta su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak. Merkez, Topbaşı, Ece mahalleleri ve civarında 01.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 30.11.2021, 10:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak. Merkez, Topbaşı, Ece mahalleleri ve civarında 01.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.